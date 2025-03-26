過半DSE考生壓力大　部分現自殘或極端想法　學生心理健康亟待關注

香港中學文憑試(DSE)筆試下月開考，一眾應屆考生正加緊備試。有今日(26日)公布的調查發現，應屆文憑試考生在管理溫習時間及處理壓力方面，有82%受訪者感到壓力大，甚至有5.8%人認為壓力完全不能承受，該數字亦持續上升。而源頭大多來自考試成績、個人前途及展望。至於紓緩壓力方面，不少考生選擇聽音樂及睡覺，但亦有部分人有自我傷害或出現極端想法。研究團隊建議政府應增加資源宣傳防止自殺，協助學生提升心理健康，學校及家長亦需加強溝通了解學生需要。

優才資源中心有限公司於去年11月至本年1月期間，訪問了4,484名應屆考生，以了解他們如何管理溫習時間及處理壓力。調查結果顯示，其中感到壓力「較大」及「非常大」的考生均有26%，另外有30%考生指壓力程度已達至「大」，而有5.8%考生更認為壓力大到完全不能夠承受，團隊指出完全不能承受壓力的考生持續上升，由3.5%升至5.8%。就壓力來源而言，74.7%受訪考生因考試成績而感到壓力，另外分別有64.6%及61.1%人對個人前途及個人期望而感到壓力，調查團隊認為結果反映考生給自己的壓力相當大。

團隊亦分析處理壓力的方式，大部分考生選擇聽音樂(64.9%)、睡覺(64.2%)及打機(45.1%)，考生多數選擇自行處理壓力，惟4個考生有自我傷害或極端想法的處理壓力方法，而尋求社工的比例由2019年的3.3%上升至今年的6.3%，顯示出一個整體上升的趨勢。調查團隊亦指出5.8%認為壓力大到完全不能夠承受的考生當中，有46%考生對如何處理壓力沒有概念。

研究團隊表示，為了協助那些面臨自我傷害或極端想法壓力的學生，政府應加強資源投入，着重於宣傳防止自殺的資訊，及提升對學生心理健康的關注，例如可透過社交媒體發布相關宣傳影片，廣泛傳遞正面訊息。學校方面應在家長日時加強與學生父母的溝通，幫助家長更深入了解學生的需求。此外，在功課輔導班及補習班中，教師應多給予學生正向鼓勵及認可其成就，幫助學生建立自信。家長則在孩子教育中扮演至關重要的角色，透過積極參與和持續支持，能有效提升孩子的自信心和學業表現。