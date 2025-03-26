明起連落6天雨　冷鋒後日將殺到　周六一區最低13°C

春季天氣乍暖還寒，近日氣溫雖回暖，不過天文台預料，一道冷鋒將於本周五(28日)殺到，當日晚上或開始降溫，翌日一早氣溫最低料為攝氏17度，有地區氣溫更低見攝氏13度，加上明日(27日)起一連6天都有雨，屆時體感溫度或更低。嚟緊將有氣溫過山車，要到下周初至中期氣溫再度回升及停雨，大家周末期間出門謹記保暖及帶遮啦！

分區天氣預報顯示，在本周六(29日)清晨7時，全港氣溫為攝氏17度或以下，大部分地區氣溫在攝氏15度，石崗及上水則為攝氏14度，打鼓嶺只有攝氏13度最低。

受一股偏南氣流影響，未來一兩日廣東沿岸日間炎熱，天氣較為潮濕，部分地區有薄霧。一道冷鋒會在本周五向南移近華南沿岸，該區會有幾陣驟雨，而內陸地區可能有雷暴。天文台預料該冷鋒會在本周五稍後至周六初時橫過沿岸地區，受隨後的東北季候風持續影響，周末至下周初該區天氣清涼。

根據九天天氣預報，未來6天均有驟雨，明日及後日日間仍然炎熱，氣溫介乎攝氏20至28度，早晚沿岸有薄霧且能見度較低；本周六至下周二(4月1日)天氣轉涼，期間大致多雲，最低為攝氏16度；隨後3天包括下周五(4月4日)清明節氣溫回升，介乎攝氏19至27度，部分時間有陽光。