港大醫學院引內地技術醫骨髓瘤　先導計劃料每年5至10人受惠

多發性骨髓瘤是一種血液惡性腫瘤，為本港第3常見的血癌，與淋巴瘤及白血病並列為三大血癌。香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院內科學系，聯同瑪麗醫院的臨床團隊，率先採用嵌合抗原受體T細胞(CAR-T細胞)治療血癌。研究團隊最近成功為首名多發性骨髓瘤患者進行此療法，療效顯著之餘，亦未見嚴重併發症，為傳統療法無效的患者帶來新希望，亦是香港首次使用內地製造的CAR-T細胞療法，為香港引入內地新型細胞治療技術開創先例。港大醫學院臨床醫學學院內科學系講座教授、研究團隊成員鄺沃林表示，瑪麗醫院是目前香港唯一提供骨髓瘤CAR-T細胞免疫療法的醫院，而相關的先導計劃中，每年目前治療5至10名骨髓瘤患者。

骨髓瘤是一種由於體內漿細胞(其中一種白血球)出現病變所引起的惡性腫瘤，多發生於40至50歲患者身上。該病會引發貧血、骨質破壞及腎功能損傷，未經有效治療者最終更可能會因病死亡。不過，現有的標準治療方案中，有許多患者康復後仍會復發，故對復發或一線治療無效的患者，治療選擇有限。

而CAR-T細胞療法則是一種屬於突破性的治療方法，通過「血液成份分離術」(apheresis)，從患者的外周血中分離出T淋巴細胞，並將有關細胞進行基因改造，插入CAR結構。患者需要先接受化療，清除體內的淋巴細胞，最後再將經過基因改造的CAR-T細胞，重新注入患者體內，並發揮抗癌作用。目前有關療法主要用於治療多種血液癌症，包括白血病、淋巴瘤和骨髓瘤。

瑪麗醫院早於2021年成為本港首家提供CAR-T細胞治療的醫院，至今已成功為逾60名不同類型血癌的患者提供CAR-T療法。