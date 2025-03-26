海洋公園周六起辦親親動物月　熊貓「盈盈」未來或再參與繁殖

盈盈繼續主動走到樹旁，拉在樹上的家姐下來擁抱。(黃仲民攝)

港產大熊貓龍鳳胎「加盟」下，海洋公園在即將舉行的「親親動物月2025」中，推出新的工作坊，「契爺契媽」可付費親手製作大熊貓喜愛的窩窩頭輔食，以及用經消毒的大熊貓糞便製作再造紙。園方表示，「家姐」、「細佬」雖暫時可與盈盈一同生活，但習性上至3歲時便要「自立」，屆時或會再安排牠再開枝散葉。

大熊貓「盈盈」日前開始與家姐、細佬一同生活及亮相。盈盈今日(26日)繼續主動走到樹旁，拉在樹上的家姐下來擁抱，又捉住細佬親吻，盡現母愛，十分溫馨。盈盈疲倦時，龍鳳胎便會四處游走，各自享受獨處時光(Me Time)。

海洋公園動物及保育主管祝效忠表示，熊貓一家4口都很健康，盈盈亦已恢復食量，體重達110公斤，有能力照顧熊貓孖寶，3口子暫時可一同生活。之不過，因應大熊貓習性，當大熊貓長至3歲，母親便會離開不再照顧，屆時龍鳳胎都要分開居住「自立」。他又說，盈盈毋須照顧孖寶後或再參與繁殖計劃，「佢呢個年紀其實仲有機會」。

另一方面，海洋公園本周六(29日)起至6月1日期間會舉行「親親動物月2025」，除了6隻大熊貓，訪客亦可在每天下午兩時及四時與樹懶、金剛鸚鵡和禿鷲等動物近距離見面。公園亦推出兩個收費250港元的工作坊，包括教如何用消毒過的大熊貓的糞便製作再造紙的「大熊貓『便』利紙」，以及親手製作大熊貓喜愛的窩窩頭輔食的「窩窩頭工作室」。

公園又推出新的互動遊戲，訪客用手機掃描遍布全園多達100個的「熊貓掃碼大探索」二維碼，並完成簡單任務後，便可得到獨家虛擬大熊貓卡牌，集齊指定數量及特定卡牌更可換領禮品，例如實體大熊貓卡牌、餐飲及遊戲攤位折扣券或海洋公園入場門票。