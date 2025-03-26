AI名人短片假可亂真　專家授「防騙三招」避損失

「深偽」技術(Deepfake)生成影片和圖像氾濫，藝人古天樂、林峯早前被人用AI技術合成影片，偽造成內地網上賭博遊戲的代言人，兩人先後否認相關代言。有律師向《東呼即應》表示，若以人工智能搜集資料和製作影片，或違反私隱條例；如果非法製作及複印別人的版權作品，則觸犯版權條例，最高可判罰款50萬元及監禁8年。有專家提醒，如親友要求視像對話，記得要核實身份，同時可要求對方做動作，留意穿崩位，從中找出破綻慎防騙局。

現在騙案愈來愈多，而且騙徒充滿詭計，懂得利用名人的相片和聲音運用人工智能技術，偽造影片騙人。藝人古天樂及林峯最近無故「被代言」線上遊戲，需要發聲明澄清，可見「深偽」技術近年愈來愈橫行。律師梁永鏗表示，一般來說AI不是完全是自動，是有人控制、安排它怎樣在網上搜集資料和製作，所以安排及控制的人也能看到當中的內容後才發放，所以安排人工智能搜集資料和製作的人，就會有一定的法律責任。他舉例指，如深入地搜索了個人資料後，用在當事人沒有批准的地方，這可能違反《個人資料(私隱)條例》。如果是涉及商業用途，甚至與《刑事罪行條例》有關，在一般複製別人的版權作品來發放，最高刑罰可處監禁4年，如果是控告非法製作及複印別人的版權作品，在《版權條例》的最高刑罰，可處監禁8年和罰款50萬元。

AI騙案層出不窮，有專家提醒大家在日常生活都要多加提防，即使接到親朋好友的來電，都要打醒十二分精神。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，現時一部手機就已經可以做得到AI影片，亦有App專門製作，甚至一張照片就已經可以生成動畫，用30秒的聲音，就可以模仿一個人基本的說話和動作，所以現在透過深偽去模仿人其實是非常逼真。

方又分享「防騙三招」，包括親友視像對話記得核實身份、要求對方做動作留意小心穿崩位，以及遇到來歷不明短片，要慎防墮投資騙局。他進一步稱，如果有人發送短片給你，或者使用視像對話，首先要查一下，例如稱家人向你求助或者向你索取金錢，就要核實一下親人或朋友是否真的身陷險境，其實除非是一些在外地的朋友或者親戚，否則一般朋友，都未必會開視像對話，所以如果有人開視像對話打給你，就算那個人是你認識的，也要特別留神。

他續說，可以要對方在鏡頭面前做一些動作，看看會否有穿崩位。不過，現在的技術愈來愈精湛，可能這些都未必看得清楚。因為騙案一般都是貪心，亦有時因為心急希望救人而給贖金，所以如果有視像通話，就更加要留神。至於網上的短片，亦很容易偽冒任何一個名人，因為名人本身有大量的短片和聲音在網上，所以某程度上要冒認這些名人是更加簡單。如果市民發現在社交媒體，見到這些短片導入至群組裏面，之後有很多人在那裏對話時就要小心，因為大部分投資騙案，都是會將影片導入至群組，再在群組裏面以不同的人跟你對話，來博取你的信任來投資。