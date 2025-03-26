模擬香港受特大颱風及暴雨侵襲　粵港澳消防聯合演練救援

今日（26日）粵港澳三地的消防舉行「聯城-2025」粵港澳大灣區跨境救援聯合演練，合共進行7場不同類型拯救演練，模擬了包括陸上及水上拯救在內的多種自然災害及極端情況。消防處表示，本次演練的目的之一主要是測試大灣區應急救援行動方案裏的啟動機制。同時，此次演練中各方展示各類先進的救援機器，包括參與水浸拯救的排澇機械人，及水下遙控機械人。

此次演練包括高空拯救、交通意外及危害物質事故、坍塌搜救事故、水浸拯救以及水上救援。消防處處長楊恩健表示，今次演練的背景是模擬香港受到特大颱風及暴雨的侵襲，廣東省方面共派60名人員及13部消防車輛，澳門方面則派員15人以及5輛消防車輛。他認為，在演練的不同項目中，各地以自身為主導指揮項目，而最終演練的協調性也達至預期。

停車場水浸演練是由廣東省消防人員負責指揮，演練過程中使用一架排澇機械人。廣東消防救援總隊營救組組長劉冬冬表示，該機械人每小時排水量達到4,400立方米每小時，目前在國內一些易發內澇的城市已經廣泛投入使用，例如極端天氣導致停車場、地鐵等場景的內澇。對於香港來說，若遇到暴雨、颱風等天氣也能適用。而香港方面則主要動用了消防處潛水裝備供應車上的救援工具，包括水下遙控機械人等，當中水下遙控機械人的工作深度可達200米，最高速度達3海里，還配備了高效能水下聲納系統，在能見度低的情況下功效顯著。

而在今日下午的水域救援聯合演練中，香港跨境救援隊指揮官黃鎮業表示，三地人員分別組成了舟艇救援隊、水域救援隊、災區救援隊和無人機隊進行是次救援行動。廣東省方面調派2輛消防車、14名隊員及4架充氣救生艇參加；澳門方面則調派一架消防車及4名隊員；本港方面則有9輛消防車、1艘指揮船、3艘消防快艇、5部海上電單車以及50名隊員參與任務。黃鎮業表示，在演練過程中，其一直與內地及澳門的指揮官保持聯絡，一致認為是次演練能夠達到預期目的，包括成功測試粵港澳大灣區應急救援行動方案所涉及的緊急救援啟動和協調機制。