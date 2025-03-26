網售未註冊外用濕疹產品　揭含多種毒藥無標示　42歲漢被捕

網購要小心！衞生署今日(26日)表示，早前跟進一宗投訴並在一個社交媒體平台上的濕疹群組，購得一款外用濕疹產品樣本後進行化驗，發現含有多種第1部毒藥，遂聯同執法部門採取執法行動，拘捕一名42歲男子，他涉嫌非法售賣第1部毒藥及未經註冊藥劑製品。調查仍在進行中。

政府化驗所的檢驗結果顯示，涉事網購的外用濕疹產品樣本含有的第1部毒藥包括「丙酸氯倍他索」、「酮康唑」及「咪康唑」。有關產品沒有任何標籤，懷疑屬未經註冊藥劑製品。衞生署提醒市民，如懷疑已購買上述產品，應立即停止使用。如有疑問或用後感到不適，應徵詢醫護人員的意見。市民可於辦公時間內將有關產品交予衞生署藥物辦公室銷毀。

「丙酸氯倍他索」是用於治療炎症的類固醇藥物，不適當使用類固醇會引致皮膚問題及系統性的副作用，如滿月臉、高血壓、高血糖、腎上腺機能不全和骨質疏鬆等。而「酮康唑」及「咪康唑」是用於治療真菌感染，副作用包括局部皮膚刺激及過敏反應。

根據《藥劑業及毒藥條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行一經定罪，最高罰款10萬港元及監禁2年。