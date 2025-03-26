傳董事長陪小三跑馬拉松　公司發聲明否認

江蘇無錫馬拉松近日在比賽期間，一名跑手自拍時，將身後的一男一女拍攝入鏡，可見年紀較大的男跑手用右手搭在年輕女子的肩膀上，看到鏡頭後鬆開，並離開女方身邊。有網民指認涉事男跑手是已婚的遠光軟件名譽董事長陳利浩，但女方並非妻子本人，懷疑他陪小三跑步比賽。遠光軟件股份有限公司周二（25日）發布澄清聲明，強調該男跑手並非陳利浩，亦與他沒有任何關係。

周日（23日）馬拉松比賽期間，一對年齡差距明顯的男女因舉止親密、躲避鏡頭的行為，被網民戲稱為「野鴛鴦（出軌男女）」。影片顯示，參賽編號52047的男子與年輕女子勾肩搭背、貼面低語，頻繁出現親密互動，兩人發現被拍攝時迅速分開。他們更在賽道上互相牽手衝線，互換帽子等，兩人的關係引起猜測。有網民表示，相中男子外貌與陳利浩相似，懷疑他婚內出軌。

遠光軟件股份有限公司隨後發布聲明，指陳利浩前幾日均在廣東履行公務，強調會保留對傳播不實訊息主體追究法律責任的權利，包括要求對方停止侵權行為、消除不良影響、道歉和賠償陳利浩個人和公司的損失。公司員工周二亦表示，已向領導匯報，將對此事核實調查。拍攝者隨後發文道歉，指已刪除影片，希望大家不要再討論。