東方日報A1：虐殺3歲女可恨　賤父囚終身

因向同居女友淋腐液而被判囚的男子，出獄後被指不停用力搖晃兩人的親生女兒，以及把女兒的頭撼撞到地上，令女童患搖晃兒童綜合症。2020年7月某日涉事女童與父親同在深水埗單位時昏迷，約11日後證實死亡，死亡之日她剛滿3歲，父親則被捕。據該父親與女友的通訊紀錄顯示，曾提到要把女兒「當係狗咁教」，該名父親早前承認虐兒罪；另經審訊後，被陪審團一致裁定謀殺罪成，押後至昨日在高院判刑。法官黎婉姫斥責被告因淋腐液案出獄不久，便再犯家暴案件，屬加刑因素，就虐兒罪判被告入獄6年5個月，另就謀殺罪則依例判處終身監禁。兩罪刑期同期執行。

現年42歲的被告劉佳坪，報稱任職送貨員。他被控於2020年7月29日，在香港謀殺女兒梁雅思。他接受教育至中二程度，過往有10次案底，牽涉12項控罪，包括於2017年向女友淋腐液，他於2019年承認一項引致他人嚴重受傷罪，獲判囚20個月。他另外涉8項管有危險藥物，以及各一項違反感化令、違反緩刑令及抗拒警員罪。他在本案中承認虐兒罪，另擬認誤殺罪，惟控方不接納，繼續檢控他謀殺罪，結果陪審團於上周四（20日）經退庭商議約3小時後，一致裁定被告謀殺罪成。

辯方昨就虐兒罪求情稱，被告的作為未嚴重至折磨、虐打或燒傷死者，認為量刑起點應為監禁5年至6年。但法官判刑時指，根據本案證據，除被告承認的虐兒行為外，被告另曾作出多項施虐行為，包括多次在死者哭泣時，用花灑朝她淋凍水；用心口壓着死者；搖晃死者；用手指篤死者額頭；以及把死者的頭撼到地上，最終導致死者胸腺退化至八旬老人的程度。就謀殺罪，法官依例判處被告終身監禁。

至於虐兒罪，法官指，被告雖沒有用硬物襲擊等，但仍屬嚴重虐兒，非常惡劣，而且非單一事件，決定以7年監禁作量刑起點。就加刑因素方面，法官表示，被告在2020年4月，才因向死者母親淋腐蝕性液體一案出獄。但被告出獄一個半月左右，便開始向手無寸鐵的死者施虐，兩件事件性質同屬家庭暴力，需要加刑，因此上調量刑起點至監禁8年。由於被告在案件排期審訊後才認罪，而且曾就虐兒次數等提出爭議，認為不具真誠悔意，故只獲20%刑期扣減。法官最終把虐兒罪刑期下調至監禁6年5個月，與謀殺罪刑期同期執行。

綜合控方開案陳詞及承認事實指，死者梁雅思於2017年7月29日出生，其母姓梁（下稱梁），被告跟梁沒有結婚，3人同住於深水埗一單位。死者出生後不久，被告曾跟梁發生爭執，並向她淋腐蝕性液體，被告因此而被判囚。控方指，被告出獄後，對死者愈發粗暴，不但指罵死者，並曾不停前後用力搖晃死者。2020年7月18日早上，死者昏迷送院，醫生認為死者患上搖晃兒童綜合症，同月29日，事主證實死亡。據被告與女友的通訊紀錄，被告曾提到「要當雅思（死者）係狗咁教」、「要打要罰到佢服從自己」。

案件編號：HCCC 61/2022

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