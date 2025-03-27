國泰推升級版飛躍理想計劃　新增航空探索家體驗日　料全年2000青年受惠

機場三跑道系統去年底啟用，航班處理容量提升，人手需求相應增加。國泰青少年發展項目「飛躍理想計劃」自2003年推出，已有逾4,400名學員完成計劃，部分更已投身航空業。該計劃今年推出升級版，以探知、探求和探索為核心，全年舉辦多個活動，包括參觀活動、航空培訓課程及飛行體驗等，預計約有2,000名青少年參與。計劃已於上周六(22日)啟動，首個活動「航空探索家體驗日」亦於同日舉行，約870名參加學生一連兩日走訪國泰及旗下附屬公司，了解航空業的日常運作。

國泰今年推出全新升級版「飛躍理想計劃」，以「探知」、「探求」和「探索」為三大核心範疇，並融入社會服務元素。其中，「探索」範疇部份，國泰會於年內舉辦「航空探索家體驗日」，當中包括參觀機場範圍內的不同設施，例如國泰城、國泰餐飲、國泰貨運站，同日學員更可參與由國泰學院舉行的研討會和講座，以互動形式，讓年輕的探險家全面了解航空業和國泰的歷史；「探知」範疇的主力在「飛躍理想青年學院」，提供為期5個月的航空培訓課程；而「探求」範疇的重點則是年尾舉行的「飛躍理想探求飛行」，為參加者提供飛行體驗。全年計劃預料約有2,000名、年齡介乎10至18歲的青少年參與。

升級版計劃已於上周六啟動，運輸及物流局副局長廖振新於啟動禮致辭指，國泰「飛躍理想計劃」是一個充滿意義的計劃，不僅開闊學員的視野，亦燃起他們追逐航空夢想的勇氣，不少本地培訓的機師亦是計劃的畢業生，「計劃不僅係一個『航空入門班』，仲係一個『航空夢想工場』」。他又鼓勵學員要勇敢探索航空界，計劃的各項活動有助他們認識航空業幕後的運作及不同崗位，例如貨運操作和航空餐飲等。他相信，只要大家能夠保持這份好奇與熱情，定能創造屬於自己的一片天空。

計劃首個活動「航空探索家體驗日」亦於上周六舉行，連續兩日的活動共有870名基層學生參加，在70位國泰義工帶領下，走訪國泰各部門及旗下附屬公司，了解航空業的日常運作。就讀中一的李昱麟是參與學生之一，他指是次活動可以了解國泰職員的工作，亦可參觀平日難以去到的地方，「例如商務客艙及頭等客艙，今次參觀可以知道佢哋嘅特色同埋裏面有咩設施。」他希望將來能夠成為一名機艙服務員，探索世界不同的特色以及到不同國家旅遊。

另一參與學生、同樣就讀中一的陳瑞坤表示，參觀期間見到國泰的不同特色，例如每間面試室均以國泰的不同航點命名、面試者獲派發類似機票的紙條等，更參觀了國泰已退役的首架波音747客機駕駛艙，非常開心。他續指，自己一直希望成為一名獸醫或律師，而是次參觀則為他未來的職業發展提供新的參考，他考慮往航空相關職業發展，「趁周末去下世界好多唔同國家玩，我覺得都幾有趣。」

國泰人事董事黃瑋彤表示，計劃自2003年推出至今，已有超過4,400名學員完成計劃，部分更投身航空業，包括成為國泰員工，以至任職機管局、民航處等。她提到，公司有不少機師原本是一個沒有任何小型飛機駕駛執照、完全不懂駕駛飛機的「素人」，後經50多周的訓練成為一名見習機師，「只要有熱誠、好奇心，我哋可以輔助佢人生嘅道路再進一步。」她希望，學員在計劃中獲得的體驗，能進一步燃點他們對航空業的熱誠。她透露，國泰現有逾3萬名員工，預料今年需要招聘3,000至4,000人，當中包括機師及機艙服務員等職位。

國泰企業事務總經理黃文傑表示，集團植根香港，一直關注不同的社會議題，其中以推動青少年發展、體育、藝術及文化領域為重點，而「飛躍理想計劃」是國泰的旗艦活動。計劃以往集中於青年學院，每屆為超過300名學生，提供為期5個月的深度航空培訓課程；升級版計劃則「闊啲」，特別加入探索家體驗日，在兩日內讓約870名學生了解航空業的小知識，參觀之餘亦可與國泰員工交流，加深認識航空業的不同範疇及業務；年底亦會舉辦飛行之旅，讓來自弱勢社群的青年體驗飛行。他續指，原有的青年學院會繼續保留，預計今年暑假後向全港中學公開招募，名額約300人。