近三成子宮內膜癌帶基因變異　免疫治療納助醫計劃

子宮內膜癌為本港第一大婦科癌症。有抗癌機構指近年醫學界發現約三成患者具有基因變異，但不少患者對子宮內膜癌及其治療的認識不充足，包括證實有基因變異後的藥物選擇，近年就發展出對應的免疫治療可用，將基因變異子宮內膜癌納入助醫計劃，務求擴大計劃的藥物資助範圍，同時鼓勵相關患者及早接受免疫治療。機構指餵哺母乳有助預防患上子宮內膜癌，餵哺母乳的時間愈長，有助減低患上子宮內膜癌的風險。

香港防癌會指子宮內膜癌早期症狀並不明顯，未停經女士的主要表現為陰道異常出血，例如經期長而頻密、月經之間出血、停經後出血，這些情況容易被女士誤作月經紊亂而被忽略，至於停經後的女士則有可能出現陰道異常分泌，若於更年期前後出現，亦有可能被女士們忽略而未有及早求醫。部分女士隨着病情惡化，會出現例如性交或小便時骨盤疼痛、下腹出現硬塊、大便習慣異常、陰道排出膿血等症狀。

抗癌機構指近年醫學界發現約三成患者具有基因變異，不過現時已發展出針對性的免疫治療，其中一項大型國際研究就指出，接受免疫治療結合化療的患者，24個月無惡化存活期高達61.4%、36個月總存活期則達78.0%，並能降低病情惡化或死亡風險達72%。由於療效理想，多個醫學機構已將「免疫治療結合化療」列入晚期子宮內膜癌的一線治療建議，本港亦已跟隨指引納入為標準治療。

抗癌機構提醒女士要預防子宮內膜癌，除了要注意均衡飲食、定期運動及體重管理外，更要留意自己的月經週期，部分很久沒有月經的女士，容易令子宮內膜增厚，並且增加子宮內膜增生及患上子宮內膜癌的風險，建議此類女士可諮詢醫生意見。