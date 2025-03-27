房協兩項目市價約7折發售　市民手持樓書參觀示範單位影間隔

香港房屋協會昨日(26日)推出兩個新資助出售房屋項目粉嶺「聚然」及觀塘「峻然」， 兩個項目的示範單位設於房協長沙灣辦事處，今日(27日)起開放予公眾參觀，直至下月14日，讓意申請的市民實地了解單位設計及間隔。東網記者今早到示範單位視察，發覺不少市民特意到場參觀，有人手持樓書，細心研究單位細節，也有人拍攝單位內部作紀錄。

今晨到場參觀的市民頗眾，部分人先向職員索取兩個項目的樓書。期後逐一到現場設立的示範單位參觀。東網記者現場所見，參觀的人士中不乏年輕人，有兩名女士手持樓書在單位內預覽，其中一位女士走出露台實地感受其大小；另有男士在單位內，舉起手機拍攝間隔及布局等情況，留作日後參考之用。

此次推出的兩個項目，均以市價約7折發售。位於粉嶺馬會道的「聚然」及觀塘安達臣道R2-4用地的「峻然」，合共提供1,604個單位，將於4月1日至4月14日接受申請。「聚然」售價介乎230.7萬至547.1萬港元，平均實用呎價為8,260港元；而「峻然」售價介乎249.7萬至636.7萬港元，平均呎價為8,960港元。「聚然」是房協首個坐落北部都會區的資助出售房屋項目，分為兩座，每座樓高28層，共提供644個單位，單位實用面積介乎302至616平方呎。而「峻然」是房協第二個推售位於觀塘安達臣道的項目，分為兩座，每座樓高30層，共提供960個單位，單位實用面積介乎302至664 平方呎。

兩個項目申請資格與房委會居屋計劃相若，選購單位次序及配額方面，受重建計劃影響的合資格居民可優先認購「聚然」及「峻然」的單位；其次「聚然」及「峻然」將各自預留約4成配額予「家有長者」及「家有初生」的合資格家庭申請人；最後在可供一般申請人選購的餘下單位中，兩成配額將給予一人申請者，綠、白表各佔一成。參與「家有長者」、「家有初生」及一般申請人的綠表及白表配額比率為 40：60。