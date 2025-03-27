七欖明日體育園開鑼　環境局稱噪音評估達標　觀眾可盡情歡呼

香港國際七人欖球賽(七欖)明日(28日)起一連3日在啟德體育園主場館舉行。環境及生態局今日(27日)表示，縱使主場館在本周六(29日)及下周日(30日)賽事打開上蓋，但噪音影響評估顯示，聲量仍能符合噪音標準，觀眾可以盡情享受體育比賽，也不用擔心附近居民受到噪音滋擾。

局方在社交平台提到，啟德體育園在設計時已作詳細噪音影響，評估例如採用3D模擬軟件分析音樂會、體育賽事等活動場景的噪音傳播，評估噪音影響，及以聲學原理協助妥善設計有效噪音緩解措施方案。

環保署亦曾在2月4日體育園打開主場館上蓋測試足球賽時，在附近屋苑量度得噪音值為55-58分貝(A)，確認場館的聲學設計有效及達到預期效果，噪音水平符合法例標準。署方已聯同文化體育及旅遊局與主辦單位了解七欖賽事及球迷村的活動安排和詳情，並提供噪音管理建議。

環境局續指，即使在主場館上蓋打開的情況下進行體育賽事，其聲量仍能符合噪音標準。觀眾擔心附近居民受到噪音滋擾。署方會繼續與主辦單位保持密切聯絡，以確保活動符合噪音標準。