醫護流失率為5%及7.2%　醫管局推措施提升生產力　減前線行政工作

公立醫院明年起實行收費改革。醫管局主席范鴻齡表示，全面落實收費改革後，可令服務持續發展；又指收費改革只是其中一環，局方今年內將推出連串改革措施，提升服務效率和增加生產力。醫護流失率方面，去年醫生及護士流失率分別收窄到5%及7.2%，淨增長392位醫生及580名護士。

醫管局今午（27日）舉行大會，范鴻齡稱，醫管局醫生及護士流失率一直緩慢下降，在過去12個月，截至1月底醫生流失率，由去年同期5.4%降至5%，過去12個月共聘請了731位全職醫生，另外有339位全職醫生離職，目前全職醫生共有7,204位。護士方面，截至1月底護士流失率為7.2%，去年錄得580人淨增長，目前醫管局共有29,513名全職護士，而非本地培訓護士的招聘反應相當踴躍，經面試後有95人已獲聘請，正等待註冊。

范鴻齡又指，醫管局每年動用近千億公帑，當中65%是不能削減的員工薪酬，所以計劃提升團隊生產力，包括研究減少前線醫護的行政工作，例如減少出席不必要的會議，以便抽更多時間參與臨床工作；同時利用科技提升效率，包括善用人工智能撰寫醫療報告。他稱，醫管局會「應使則使、應慳則慳」，指千億撥款中即使只能節省0.1%，都已涉及1億港元，可聘請百名新醫生。

另外，因應公院近年事故頻頻，政府早前責成醫管局進行系統性檢討，其中委員會提出31項建議，醫管局稱基本上全部已開始工作，預期於6月底前可以完善指引工作。至於減開支方面，范鴻齡稱按政府要求減少百分之二是最低要求，他希望可以做超過百分之二，正全面審視流程，指「一定會發覺中間有啲水份嘅，一定慳到錢嘅。」