3年改裝舊屋引山泉　退休大叔建隱居聖地

在繁忙的城市生活太久，不少人偶爾也會希望到鄉村地方享受農耕樂趣，欣賞鄉間田園的美麗景色。內媒周三（26日）報道，湖南長沙望城區一名男子因病退休後，在山腰上租下一間舊屋，花費足足3年時間，將它改造成一間如同童話場景般的小院。

58歲的老饕（化名）表示，他喜歡城區外的山區環境，偶然發現附近有許多荒廢舊屋，當時便開始萌生起改造舊屋的想法。2020年，他因患病而退休後，就在距離城區3公里外的山腰租下該間舊屋。他憶述，舊屋最初內部牆體破舊、門窗損毀多時且屋頂漏雨，院子裏荒草叢生，更堆積了厚厚的牛糞，可謂不堪入目。

不過，老饕並未因此打消念頭，反而在3年間分批改造舊屋和院子，一人包辦木工、水工、電工及油漆工等多項工程，清理好雜物和污漬後，他先在前廳搭建一個大亭子，並在裏面布置了健身器材，平時能一邊看着外面的山野景色，一邊做運動，身心都能獲得療愈。

老饕還為屋子親手引入山泉、種植花草樹木、架設鞦韆，更收養了4隻貓和2隻流浪狗，還為牠們搭建了一間帶閣樓的小屋。舊屋目前已化身成一間以竹為主的宅子，成為山上一大獨有風景，他和妻子也逐漸習慣在山中居住，過着「有一方小院，坐看四季變幻，閒話家常」的詩意生活。他笑言，許多前來行山的城市人經過，看到他們的居住環境和生活模式，紛紛都表示十分羨慕。