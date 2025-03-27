換錢黨開珠寶店押店假交易　偽造帳目為賭客不法匯兌涉5.9億元

澳門執法部門瓦解兩個不法匯兌犯罪集團，拘捕包括主腦在內的42人。犯罪集團涉嫌利用實體珠寶店及押店等，偽造銷售流水帳目，為賭客不法匯兌。其中一個犯罪集團兌換額達5.9億澳門元，賺取不法資金逾2,000萬澳門元。執法人員指，這是自新法生效後，偵破的最大宗的不法匯兌案。

其中一個案件，33名男女包括22名澳門人和11名內地人士被捕。他們分別報稱為銷售員和商人等。涉案犯罪集團在娛樂場附近設施或周邊區域開設8間珠寶店接觸賭客，透過虛假交易，通過「即售即退」在珠寶店虛假交易，偽造銷售流水帳目，為賭客不法匯兌。犯罪集團並會收取賭客轉帳後提供港幣現金；協助賭客將贏得款項兌換成人民幣，匯至內地銀行帳戶。另一涉案犯罪集團兌換金額達兩億港元，賺取不法資金至少100萬港元。

執法部門至前日(25日)出動80多名人員收網，分別到路氹多間珠寶店和押店、商業中心辦事處、多個住宅單位等採取行動，現場檢獲逾1,800萬港元現金和少量籌碼，以及48部電子設備，12本財務帳簿和虛假交易單據等。犯罪集團自2019年開始不法匯兌，資金由主腦提供，並與北區1間地下錢莊緊密合作，設有專門人員負責資金調撥和流轉，規避外部監管，通過操縱匯率差謀取利潤，形成一條完整的不法資金流轉鏈。