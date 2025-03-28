出售含蘇丹紅辣椒粉　企業負責人捱告

台灣台南市衞生局去年3月抽驗長谷公司生產三英朝天椒辣椒粉，檢出含有蘇丹色素三號成分。雲林地檢署日前偵查終結起訴長谷公司林姓負責人，并科以10倍以下罰金。

去年7月，雲林地檢署檢察官彭彥儒指揮雲林縣調查站、保七總隊第三大隊前往北港鎮的長谷公司搜索，查扣相關文書資料及機具。起訴書指，長谷公司營業項目為農產品加工、製粉、調味品製造及批發，並從事辣椒粉之製造、加工、調配、販賣、輸入及輸出，42歲林姓負責人兼廠長2022年2月間，自中國大陸輸入1.4萬公斤辣椒粉，經乾燥、過篩等製程後，包裝為三英朝天椒辣椒粉販售予下游廠商。

起訴書續指，林姓負責人自同業間知悉大陸輸入辣椒粉含有蘇丹紅色素三，於2023年5月把三英朝天椒辣椒粉送到檢測公司檢驗，結果檢出含有蘇丹紅色素三號，事後指示不知情員工，把剩餘7,663.2公斤辣椒粉製成三英朝天椒辣椒粉售予下游廠商及消費者，銷售總金額為125.7萬元新台幣（約28.9萬港元）。雲林地檢署起訴林姓廠長涉犯食品安全衞生管理法第49條、第15條，最重可判處有期徒刑7年，並可對該公司科10倍以下罰金。