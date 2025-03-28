美準空軍部長稱需擁核實力　發展無人系統防台海衝突

美國空軍部長提名人梅因克（Troy Meink）周四（27日）在參議院軍事委員會舉行的人事聽證會上表示，在與中國競爭方面，美國空軍需擁有永遠不會被質疑的核實力。他又指，無人系統是遏阻台海衝突的關鍵角色，關島地處關鍵的前沿位置，需擴大燃料和彈藥儲存能力。

梅因克指出，台海是高度爭議及敏感的區域，中國大陸軍事侵略台灣的可能性，仍構成區域及全球穩定議題中的重大關切事項。他就此建議，開發先進無人系統、改善指管體系、強化網絡安全和韌性，以及將無人系統與其他作戰能力整合。他認為，不斷升級關島安德森空軍基地設施，對確保在競爭環境中的強大韌性及作戰連續性至關重要，可從印太前線投射和維持空中力量，強化美國空軍在國際換日線以西的戰略部署。

梅因克提到，中國在南海等地區的行為展示了他們利用軍事硬實力來實現國家安全目標的意願，最關切其軍事計劃的發展時間表，如美國沒法縮短相關時程，中國可能持續縮小兩國實力差距。他認為，空軍及太空軍要達到一定作戰能力、實力和準備狀態，以阻嚇中國不以武力作為實現國安目標的手段。他計劃全面審查空軍部現有核武系統和現代化舉措，以確定維持安全、可靠和有效核威懾的最佳方法，並承諾推進生產哨兵型洲際彈道導彈。