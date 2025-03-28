丹寧塌橋62人死亡失蹤事故　43公職人員遭問責

陝西省商洛市柞水縣境內丹寧高速柞水至山陽路段嚴坪村Ⅱ號大橋，去年7月19日因山洪暴發垮塌，25輛車墮河，62人死亡失蹤，直接經濟損失逾1.57億元人民幣（約1.62億港元）。災害調查評估報告周四（27日）公布，指事故暴露出高速公路橋樑在建設管理、設計、施工、監理及涉河監管等方面的問題，陝西省紀委監委對5個責任單位及43名公職人員追責問責。

調查評估組全體會議審議通過了上述報告，認定此次災害是由山洪和流域性洪水引發，大型樹木等大量漂流物壅塞橋墩，其所受的流水壓力和漂流物推力超過極限承載能力，致使橋墩樁基折斷傾倒、橋樑垮塌，造成重大人命傷亡。事故暴露出勘察設計違法分包轉包、違法違規施工、監理檢測弄虛作假、建設營運管理不規範、交通運輸監管不到位、涉河監督管理不嚴不細等問題。調查評估組指出，必須加強建設項目全鏈條全過程監管，加大建設工程領域違法分包轉包治理力度，健全完善「一路多方」協同聯動機制，並建議從源頭上提高公路防災抗災能力，強化高速公路建設工程質量終身負責制等。

陝西省紀委監委對災害中涉及橋樑工程建設、營運管護失職問題的陝西省交通運輸廳、陝西省水利廳、商洛市人民政府、柞水縣人民政府、陝西交通控股集團有限公司和43名公職人員嚴肅問責，其中給予38人黨紀政務處分，3人誡勉處理。中交二公局第三工程有限公司事發橋樑所在合約段項目部工程技術部部長郭鵬程、前陝西交建公路工程試驗檢測有限公司水陽高速路基橋隧工程第三方試驗檢測服務項目負責人藺超虎，因涉嫌刑事犯罪被公安機關立案偵查並逮捕。北京華宏工程諮詢有限公司前監理員楊福千亦因涉嫌刑事犯罪，被立案偵查並逮捕。