土耳其商人街頭遇劫案　4涉案南亞漢落網

昨日(27日)下午4時45分，尖沙咀彌敦道68號外發生一宗企圖行劫案，一名前日(26日)抵港進行加密貨幣買賣、持土耳其護照的27歲男子，獨自攜帶裝有共500萬元歐羅現金的手提袋及旅行喼途經上址時，被兩名男子從後襲擊企圖搶去其行李，其中一人更手持利刀施襲。事主極力反抗，最終幸保不失，而匪徒則往佐敦道方向逃去。

事主遇襲受傷倒地，其後自行報案求助，由到場救護員治理後送院留醫，初步檢查其左額有約10厘米刀傷，幸無傷及眼睛及其他主要器官，事主目前仍留院觀察，相信稍後可以出院。由於案發在鬧市及下午時間，又涉及以利刀作案，執法部門認為案件情節嚴重，隨即展開調查並翻看大量閉路電視，迅速鎖定涉案人士身份並分析其案中角色。

警員其後部署埋伏行動，在佐敦及旺角一帶先後以涉嫌「企圖行劫」拘捕4名南亞裔男子(17至31歲)，並檢獲部分衣物及4部手機。被捕人當中兩人持行街紙留港，一人報稱為外賣員，其餘3人無業。經初步調查所得，被捕人包括兩名負責落手施襲的匪徒，以及兩名負責「睇水」和事後協助沿途棄置涉案利刀及衣物等證物的同黨。

執法部門將繼續搜尋被棄置的涉案利刀及其餘證物，4名被捕人均已被扣查，稍後將被落案起訴有關罪名。執法部門呼籲市民及營商人士，於運送大量現金時可考慮聘請信譽良好保安公司，如需獨自運送現金，切記不要向陌生人透露行蹤，以免成為賊人目標蒙受損失。