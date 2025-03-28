柯文哲因病尋求獲釋未果　法院裁准延長羈押2個月

台灣民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案及政治獻金案遭起訴，他與同案威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、台北市市長辦公室前主任李文宗早前遭提訊。台北地方法院周四（28日）作出裁定，對他們再延長羈押兩個月，並禁止接見、通訊，駁回沈慶京具保停止羈押的聲請。

柯文哲等4名在押被告起訴移審後第一次羈押期限，將在下月1日到期，他們均尋求停止羈押，台北地方法院審理調查有沒有延押必要。檢方主張4人均涉犯貪污重罪、犯罪嫌疑重大，且分別有逃亡、勾串滅證之虞，建議延長羈押禁見。柯文哲不認罪，強調「絕對不會逃亡，就算死在裏面（看守所）也不會逃」，又稱沒必要勾串，因檢方起訴證據沒多少。律師指柯近期就醫、半夜睡覺被痛醒，還出現血尿症狀，希望法官別讓羈押消磨其意志力、限制其防禦權。

柯文哲的妻子陳佩琪周四（27日）在記者會上表示，將委託律師替丈夫申請住院就醫。柯文哲的恩師、台大醫院退休內科教授謝炎堯也強調，柯文哲需專業醫療照護，如要成立民間醫療小組，他願意擔任召集人。台北看守所則回應稱，柯文哲恢復狀況良好，未有外界所傳症狀。