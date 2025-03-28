機場偵破最大宗走私黃金案　1.1億元金條7層包裝運日本被截

香港海關本周二(25日)偵破有史以來最大宗走私黃金案，起出145公斤、市值1.1億港元金條。當日凌晨時分，機場科人員根據風險評估及情報分析，檢查一件付運往日本的塑膠行李箱貨物。該批貨物共有26件、重約476公斤，關員以X光掃描，揭發14件影像有可疑，遂揀選該14件貨物進行檢查，經磅重發現每件重量達23公斤，與報稱的10.4公斤明顯超重甚多。

關員打開該14件貨物作進一步檢查，當打開外層紙箱後，發現裏面有3個不同大小、一層包住一層的行李箱，打開最內一層行李箱後，發現一個異常沉重的細紙箱，打開該細紙箱後，再發現一個以兩個鎖頭鎖上的黑色膠箱。關員以工具剪開鎖頭、並鎅開箱內的包裝物料，最終發現內藏金條。

關員在發現金條前共打開7層包裝，可見不法分子收藏手法可謂費盡心機，而在該14件物貨內也發現相同的收藏手法，共起出145條、每條重1公斤、市值約1.1億港元的金條。這是海關今度偵破的第二宗走私金條案，更是海關有史以來檢獲價值最高的走私金條案。

海關表示，儘管不法之徒採取複雜及多層包裝手法，把金條混雜於空運行李箱中，並通過空運方式掩人耳目蒙混出口，但海關在高科技儀器幫助、及人員嚴謹查驗程序之下，走私分子精心設計的藏匿伎倆最終徒勞無功。海關相信今次行動已成功對不法分子造成沉重打擊。

海關有組織罪案調查科跟進案件，並作出抽絲剝繭深入調查，發現託運人表面是一間香港貿易公司，收貨人則是日本一間貿易公司。惟調查顯示託運人公司，在香港並無公司登記紀錄，不法分子利用虛假資料企圖誤導海關追查該批金條的真正託運人，海關現正全力追查託運人的身份。走私金條到日本之目的主要是逃避關稅和監管，若該批金條成功偷運到日本可逃避高達1,100萬港元稅款。海關正循託運人及收貨人的背景、貨物來源和去向作出追查，不排除稍後有人被捕。

據了解，由於最近金價高企，令不法分子走私金條圖利，該批金條逃避關稅走私到日本後，可作內銷用途。稍後該批金條有可能再走私返香港，原因是在日本出口金條，可獲得總金價的一成退稅，不法分子可以雙重得益而犯案。