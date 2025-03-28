立法會因小班教學動議案爆議員衝突　梁君彥：議事程序須合乎規則

立法會昨（27日）原定辯論「檢視中小學以小班模式教學的成效」的議員議案，卻爆出原動議人張宇人不滿遭議員朱國強提修正案、斥遭「騎劫」，後宣布不提動議，議員謝偉俊其後反擊提出規程問題被「熄咪」，認為遭到議會欺凌。就今次議會爆發完善選舉制度後的衝突事件，主席梁君彥今（28日）日指示秘書向議員發電郵解釋休會的決定。

電郵指，根據《議事規則》第33(2)條，提出議案的議員動議議案後，主席才可提出該議案的待議議題，但張宇人表明不動議議案而拒提待議議題。至於謝偉俊提出的規程問題，電郵解釋，議員「撤回」議案是針對未動議的議案，但今次事件中，張並非撤回議案。作為主席，梁君彥稱不會評論個別議員的決定，會繼續按照《議事規則》及一貫做法主持會議。

今（28日）內務委員會上，商界議員林健鋒認為，張交代情況之後宣布不動議原議案，議程不復存在亦沒有討論的餘地，因此主席決定休會合乎《議事規則》。他又認為《議事規則》須看上文下理，不能只抽其中一條解讀。

昨（27日）立法會上，張宇人批評朱國強提出的修正案，把議案的範圍縮窄，令原議案面目全非、煙消雲散，會導致討論失焦。張又指本屆立法會不止一次有原議案被修正到面目全非，認為立法會要檢討或規範議員提出修正案。