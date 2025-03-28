偷信用卡集團夥3舖作虛假交易詐騙　清洗3500萬黑錢拘6中港男女

執法部門於今年1月至3月接獲多宗盜用信用卡案件，事主報稱信用卡遺失或被盜，其後發現其信用卡被盜用。經調查後，發現該些信用於旺角3間手機舖、雜貨舖及首飾舖作出交易，經翻查大量「天眼」錄影片段，再經情報分析後，發現案件與一個盜竊集團有關。

該集團利用盜竊所得的信用卡串同上述店舖作虛假交易，以受害人的信用卡透過店內的信用卡終端機進行付款，在付款後無拿取任何貨物下離去，從而騙取金錢。每筆簽帳金額400至8萬港元，集團利用自己個人、或上述店舖公司的銀行戶口，自去年9月至今年3月清洗3,500萬港元犯罪得益。

執法部門成功鎖定目標人士身份，昨日(27日)在旺角展開拘捕行動，當時見到2名目標男子進入雜貨舖，以失竊的信用卡進行虛假交易，警員遂以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕4男2女共6人(32至歲48)，當中3名男子持雙程證和中國護照，1男2女則是本地人，且檢獲一張非本地銀行信用卡，而卡主是外國人。

疑犯包括3間店舖的4名負責人、2名利用失竊失信用卡作交易人士。警員同時搜查該3間店舖，檢獲89萬港元現金、24部信用卡終端機及大量單據。初步相信涉及8宗虛假交易，盜竊集團與店舖進行拆帳，有受害人乘搭航班後發現被盜信用卡，因此案件涉及機艙老鼠。案件有待進一步調查，6名疑犯現正被扣查。