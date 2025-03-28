研發AI監控系統助工業智能升級　 嶺大校長秦泗釗與研究團隊獲獎

嶺南大學校長秦泗釗聯同東北大學科研團隊合作的研究項目《低質異構大數據驅動的複雜動態系統監控理論與方法》，近日榮獲遼寧省科學技術獎二等獎，有關研究成果在人工智能AI驅動的自動化領域取得顯著突破，能有系統地解決複雜動態系統中的數據監控難題，尤其適合在工業系統和自動化技術等領域應用，為未來工業智能化發展提供了關鍵的技術支持。

傳統工業監控系統面對著不少難題，包括數據種類繁多、質素參差、系統狀態瞬息萬變、難以即時發現異常情況等。在國家自然基金重大項目等支持下，秦教授和研究團隊針對智能製造等國家重點領域，就複雜動態系統中的數據監控難題展開深入的系統性研究，並創新性地揭示了傳統數據監控模型的空間結構與幾何特性。

秦泗釗表示，非常榮幸能與東北大學團隊合作完成這項研究，這一成果凝聚了團隊的智慧與汗水。此次獲獎不僅是對團隊科研成果的肯定，也彰顯了數據科學在推動工業智能化進程中的重要作用。未來，大學將繼續推動人工智能技術與實體經濟深度融合，為智能製造和可持續發展作出貢獻。