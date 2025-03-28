接受陸媒訪問遭約談　台女教師擔心重返戒嚴

台灣台北市立第一女子高級中學教師區桂芝早前接受大陸官媒訪問，批評賴清德將大陸定義為「境外敵對勢力」。台教育部周四（27日）證實本月接獲民眾舉報，指區桂芝有不當政治言論，兩度約談她。她受訪時表示，擔心回到戒嚴時代，在大陸的親人恐怕都變境外敵對勢力。台陸委會回應事件時提醒，教育人員應注意品德和忠誠。

區桂芝周四表示，當日被陸媒問及賴清德推出17條應對大陸統戰和管控的策略時，表示擔心自己在大陸的媽媽、親人都變境外敵對勢力，不知該如何自處。她又回想起小時候經歷戒嚴的經驗，父母親與祖父母輩隔絕逾40年，不只她忐忑不安，有親友在大陸的民眾也如是。對是否擔心被民進黨追殺、檢舉，區桂芝自認行得正、對工作盡忠職守，不擔心。對網軍批評她發表統戰言論，她反指自己「統戰對岸」。

台教育部公民及教育署表示，上周五（21日）及周一（24日）接獲不同民眾以電郵舉報區桂芝，指學生多次反映她屢在課堂上違反教育中立，希望主管機關了解並處理。台北市教育局長湯志民指出，經向學校了解，沒學生反映區桂芝在課堂上違反教育中立，校方尊重教師專業自主權及言論自由。陸委會副主委梁文傑則指，作為公立高中教師，看到解放軍機在台灣附近飛來飛去，跑去配合大陸官媒並不適合，事件應交由台北市教育局和北一女中去判斷她適不適合在該校教書。政治學者施正鋒認為，社會上以忠誠為名掀起的獵巫風，是因賴清德政府朝小野大，又不願與在野黨溝通，因此透過攻擊異見者造成社會對立，提前為選舉布局。