王毅晤剛果外長　願共同推動中非合作高質量發展

中共中央政治局委員兼外長王毅周五（28日）在北京會見剛果共和國外長加科索。王毅表示，中方願同剛方共同努力，積極落實北京峰會成果特別是十大夥伴行動，共同籌備好論壇成果落實協調人部長級會議，推動中非合作高質量發展，向世界發出更多積極信號。

王毅表示，中國同剛果共和國始終相互理解、相互信任、相互支持，兩國關係已成為中非團結合作的典範。他又指，中非合作論壇是中非團結互助，實現共同發展最重要的平台。剛果共和國得到非洲各國支持，去年出任論壇非方共同主席國，面對變亂交織的國際形勢，中國和非洲國家要更加緊密地團結合作，維護發展中國家的共同利益，推動世界和平穩定發展。

加科索表示，中國是剛果共和國和所有非洲國家的真誠朋友和夥伴，剛方高度重視中非合作論壇共同主席國職責，願同中方密切配合，籌備好論壇成果落實協調人部長級會議和中非經貿博覽會，推動非中合作取得更多成果。他又指，國際形勢正在發生急劇變化，相信中國作為文明古國，有智慧為世界面臨的問題找到答案，為非洲的和平穩定發揮更重要作用。