緬甸餘震不斷最高7.5級　增至1002死2376傷

緬甸周五（28日）下午發生黎克特制7.9級強烈地震，截至周六（29日）造成當地至少1,002人死亡，2,376人受傷，另有多人失蹤。傷亡人數可能進一步上升，目前暫無中國公民死亡報告。軍政府領袖敏昂萊周六上午乘直升機抵達重災區曼德勒省視察，下令迅速開展救援行動。

緬甸氣象和水文局周六凌晨指，周五的強震後已監測到12次餘震，最高震級為7.5級，最低震級為2.8級。地震中受災較嚴重的曼德勒省、實皆省、首都內比都等地，大量基礎設施受損，數百幢房屋損毀、倒塌，救援和醫療物資嚴重匱乏。曼德勒國際機場跑道受損，地震發生後航班全數停飛，部分道路也因地震而無法通行，物資運輸受阻。

曼德勒多幢房屋倒塌，其中一幢11層高大樓被震到只剩7層樓在地面上，4樓以下全部消失變成瓦礫，多人受困，現場傳出有人說話。吳拉登寺也在地震期間倒塌，事發時逾270名僧侶正在考試，超過100人被困。有僧侶被牆壁壓着，僅露出手腳，亦有人被掉下的樑柱砸中。

在救援方面，有救援人員指所屬救援隊是由曼德勒附近村莊的熱心普通人組成，現時只能徒手挖掘，不足以把遺體和受困者挖出來，需要用機器。救援者說聽到有人在喊「救命、救命，感到很絕望。敏昂萊到曼德勒省視察災情，該省首席部長苗昂、中部軍區司令及相關負責人向敏昂萊匯報受災情況。

到曼德勒出差的華人周女士指，當地現在就像孤島，原本周五下午要返回泰國曼谷，要到仰光乘飛機，但當地有橋斷了，車不敢往上開，怕凹陷下去，掉進河裏。機場現在也基本上癱瘓，設施基本上震毀，困了很多人。周女士現在滯留曼德勒，借宿在朋友親戚家，等待機場通知。