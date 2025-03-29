當局稱醫療加價非彌補財赤　 要享用最先進醫療服務不能「食老本」

政府前日(25日)公布公營醫療收費改革方案，收費全面加價，當中檢討逾年的急症室收費，落實由現時劃一收費180港元變成分類收費，第一類「危殆」及第二類「危急」病人免費，其他病人包括「緊急」病人則加價逾一倍至400港元。醫務衞生官員今日(29日)在電台節目表示，不是透過公營醫療服務加價彌補財赤，強調改革後政府在醫療方面的承擔沒有減少，冀透過輕症病人共付費用，以達致增加保障及減少浪費。

該官員又稱，改革肯定會持續，不是「一時三分改完就算」，改革永遠在路上，目標是爭取在5年內，令政府整體資助比率，由現時97.6%降至90%。至於將來如何做，會視乎市民的負擔程度，每走一步都是循序漸進，會通過解說和實踐，令市民認同推進改革。他指出，香港醫療系統一直高效、高質，但面對各方面挑戰，醫療發展一日千里，多個醫療項目成本愈來愈昂貴，為確保市民能享用最先進的醫療服務，同時照顧慢病患者，政府一定要思考，不能「食老本」，以往「無差別」、「仙女散花」般的投放，未能精準資助有需要病人。

提到急症室收費加價至400港元，該官員稱，不同意「收錢就是道德唔正確」，而是要發揮導向作用，期望輕症病人會減少使用急症服務，重申第一「危殆」及第二類「危急」病人毋須收費是要反映急症室的功能。目前第三類「緊急」病人有約三成需要入院，第四類「次緊急」病人只有不足一成需要住院。第四「次緊急」及第五類「非緊急」病人當中超過一半是在早上8時至下午4時到急症室求診，這段時間肯定有其他醫療選擇。而第三類「緊急」病人佔所有病人的約四成，服務承諾是30分鐘內能為他們診症，但目前只有77%達到服務指標，如果能夠減少第四「次緊急」及第五類「非緊急」病人，可令第三類「緊急」病人能更快看症。