元朗喜業街謀殺及傷人案　再有3名男子被控　押後至7.21再訊

元朗喜業街於今年1月發生命案，兩名男子遭多名兇徒追斬，其中一人死亡，一人受傷。其後多名懷疑涉案人士被捕，部分疑有黑幫背景。繼早前先後有7名涉案男子被落案起訴後，再有3名涉案男子被捕，並於今早(29日)被解往屯門裁判法院應訊。3人分別被控謀殺和傷人等共3罪，暫毋須答辯，裁判官按控方申請將案件押後至7月21日在粉嶺裁判法院再訊，以待進一步調查，包括檢驗被告電話及安排法證化驗等，期間3名被告須還押。

3名被告依次為梁嘉聰(20歲，無業)、劉健強(42歲，侍應)及謝嘉軒(23歲，運輸工人)。梁及劉同被控一項謀殺罪及一項有意圖而傷人罪，指2人於2025年1月22日與范揚笙、李俊華、黃子逸、邱樹高、馮智謙、黎耀恆及其他身份不明的人，在元朗喜業街喜業工廠大廈外謀殺陳昆霖；及於同日同地意圖使鄭榮申身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。

謝嘉軒則被控一項協助罪犯罪。控罪指，謝於2025年3月27日在東涌南環路近燈柱編號CA035，當梁嘉聰及劉健強犯可逮捕的罪行，即謀殺及有意圖而傷人罪，而謝知悉或相信兩人有罪，並在無合理辯解的情況下，為兩人提供車輛運送以協助其逃避法律責任，而意圖妨礙拘捕或檢控兩人。

連同今日提堂的3名被告，本案至今共拘捕14男2女，年齡介乎18歲至42歲，涉嫌謀殺、傷人、協助罪犯及販運危險藥物等罪行。早前已被檢控的7名男子，案件已於1月25日及27日，以及2月18日分別在屯門及粉嶺裁判法院提堂。其餘的4男2女已獲准保釋候查，須於4月下旬向執法部門報到。

案件編號：TMCC 724/2025