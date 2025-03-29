黑色塑料含有毒物質　在家煮食也可致癌不育？

最近有外國研究抽檢200多種黑色塑膠產品，包括廚具、即棄托盤及兒童玩具等，發現當中85%含有濃度超過歐盟標準的「阻燃劑」，不但致癌，更會干擾內分泌，對甲狀腺、神經、生殖及發育系統構成毒性。有學者向《東呼即應》稱，阻燃劑無色無味，容易沾在食物上，而黑色塑膠更是由多種人造顏色混合而成，毒性更強。有環團亦指，回收得來的黑色塑膠不少來自電子產品，若不在源頭分揀，到後續製造過程便無法分離。

環境科學學人梁浩文表示，阻燃劑在塑膠中很常見，因塑膠的沸點低，遇熱會變形或釋出有害物質。阻燃劑能提高塑膠的耐熱性，減少變形，且在起火時延緩燃燒，亦能令塑膠的表面更美觀。然而，餐具等塑膠產品中，約有80%至90%會添加阻燃劑，該物質無色無味，沒有刺激感，很易沾在食物中，吃落肚也難以察覺。他續指，幾乎所有塑膠都添加阻燃劑，其中黑色塑膠包含多種人造顏料，隨着顏料數量增加，其毒性也隨之增強。

梁浩文提到，塑膠產品的原材料多樣，包括黑色膠粒、回收物料及電子垃圾。雖然電子廢物表面上是塑膠，但內含大量重金屬，例如鉛、汞和鎘，而電子廢物回收後，內含的重金屬便會附在新製造的塑膠產品上。由於製造商通常選擇便宜便捷的材料，所以無法確定原材料是否來自電子廢物或普通塑膠。他補充，所有塑膠都可能有毒，因製造過程中會加入鎘作為催化劑，即使是微量的鎘亦會超出食安中心標準，增加潛在風險。他又指，塑膠形狀愈容易變，便愈容易釋出毒物，特別是表面有破損或凹凸者尤甚，建議轉用木製或不銹鋼等其他物料的廚具。

綠惜地球副總幹事黃子勁指出，國外已有多項研究顯示，阻燃劑可能對身體造成傷害，包括致癌風險，或影響內分泌、甲狀腺及生殖系統，尤其阻燃劑可透過呼吸、塵埃、食物或食水進入動物或人體，在生活中隨時可能接觸到。然而，現時本港基本上沒有針對阻燃劑的全面檢測機制，故基本上無法掌握日常生活中接觸到的阻燃劑。他續指，由於回收得來的黑色塑膠不少來自電子產品，如果不在源頭將電子產品包含的黑色塑膠分揀出來，到了後續製造過程便無法再分出來，最終這些含有阻燃劑的黑色塑膠可能流入日常生活中。

黃子勁表示，香港政府已推出「4電1腦」回收計劃，鼓勵市民將電子產品交由指定機構回收。但是，源頭管理仍然至關重要，消費者在購買電子產品時，應考慮實際需求，避免短期使用後即棄，減少不必要的電子產品購買，重用或捐贈，藉此減少含有阻燃劑的廢物產生。