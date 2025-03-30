5部門發布　婦女兒童權益司法保護工作白皮書

上海市婦聯聯合市公安局、市高級人民法院、市民檢察院、市司法局等上周五（28日）共同發布《上海市婦女兒童權益司法保護工作白皮書》（以下簡稱《白皮書》）。

《白皮書》指出，上海多部門積極預防、化解婚姻家庭矛盾糾紛，公安機關反家暴告誡書數量顯著增加，從2020年的651件次至2024年的2,582件次，漲幅約296.62%。法院人身安全保護令申發數俱增，申請數從46件增長至204件，簽發數從22件增長至95件，呈現超過300%的同比漲幅。婦聯組織推動建構全鏈條反家暴機制。上海離婚冷靜期到期後未辦理離婚的人數從2022年的6,923對，逐年上升為2024年的12,298對。2020至2024年，上海檢察機關嚴厲懲治針對婦女兒童的強姦，強制猥褻、侮辱，拐賣婦女等嚴重犯罪，案件數量從537件總體顯著下降到327件，其中強姦案件數量下降最為明顯，拐賣婦女案件近兩年均為0件，打擊成效顯著。

在鞏固未成年人犯罪防治方面，上海法院判決的未成年人犯罪人數2023年相較2019年減42.60%，重新犯罪率下降至2.34%。2020至2024年，檢察機關聯合婦聯等部門針對辦案中發現涉案未成年人的監護人不依法履行監護職責等情況，分別展開家庭教育指導。2023至2024年製發「督促監護令」582份、244份。公安機關積極推行預防未成年人違法犯罪專案活動，2024年對未成年人作出行政處罰779人，製發37份《責令接受家庭教育指導告誡書》、69份《家庭教育訓誡書》、46份《矯正教育通知書》。216個派出所牽頭，整合公安、司法行政、婦聯、社會組織等力量組成323支社區少年服務隊，結對關懷幫助502名社區問題青少年。