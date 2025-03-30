華派員赴緬甸地震災區救援　被困近40小時老人獲救

中國駐緬甸大使館發布消息，中國政府派遣的救援隊一行82人攜帶逾20噸通訊、搜救、醫療設備和應急食品等應急救援物資，上周六（29日）自北京抵達仰光國際機場。中國雲南救援醫療隊經過連夜緊急救援，周日（30日）清晨5時在緬甸內比都一間醫院的廢墟下，救出一名已被困近40小時的老人。

中國駐緬甸大使馬珈與救援隊同機抵達，仰光省首席部長梭登在機場迎接，救援隊甫抵仰光即在華僑華人志願者陪同下趕赴曼德勒災區。馬珈表示，中國救援隊匯集國內頂尖地震救援專家和醫護人員，赴受災最嚴重的曼德勒參與救援，相信隊員將不辱使命，圓滿完成救援任務。距地震發生僅18小時，雲南救援醫療隊一行37人就抵達仰光，成為首支抵緬的國際救援隊，已進入內比都災區投入救援。此外，來自雲南、浙江、深圳、上海等中國各地的民間救援力量正紛紛馳援緬甸。

內媒引述昆明海關指，緬強震後至今，中緬邊境各口岸通關正常。海關已啟動震後應急通關協調機制，現場安排關員24小時值班，及時開通「綠色通道」，確保救援物資、救援人員、入境就醫人員第一時間快速驗放通關。中國紅十字會另經緬甸紅十字會向災區提供緊急物資援助，包括300頂帳篷、2,000床毛巾被、600張摺床，以及可滿足2,000個受災家庭使用的賑濟家庭包等，同時派員攜帶裝備赴緬執行人道救援任務。