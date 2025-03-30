議員稱本港經濟不差　總商會下月到美國　冀助外界了解香港

有議員稱本港經濟不如部分人所說的差。

港府上月公布新一份財政預算案時，預測本年度財政赤字為872億元，而下年度赤字則為670億元，滅赤要延遲3年。另外又預測香港經濟在今年會繼續溫和增長，全年實質增長介乎2%至3%。立法會議員林健鋒今日（30日）在電台節目表示，本港經濟不如部分人所說的差，政府官員有頻頻出訪招商引資，下一步由商界接棒，總商會下月會到美國，冀助外界了解香港及保持溝通。

林續稱，外商對中國和香港有信心，法國航空服務公司計劃在港提供飛機拆解和部件回收等服務，將推動香港發展成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心，並鞏固香港國際航空樞紐地位。他認為，本港要與新加坡競爭，批地等要更加靈活，不能只「按本子辦事」。

他又指，3月本港舉辦多場盛事，包括在啟德體育園舉行國際七人欖球賽及會展的Art Basel等等，為酒店及餐飲等帶來經濟效益，提升香港形象。下月會有包括珠寶展等多場展覽，將吸引商務客來港，本港要把握機會發揮活力、展示自己。對於美國關稅政策，他稱，不只影響香港，對多國以至美國周邊國家都有影響，香港要「有底氣」，不能「蝕本都做」。