本月逾340萬旅客訪港　七欖14萬人入場破紀錄

本港3月有多項國際盛事舉行。財金官員表示，截至上周五(28日)，香港在3月接待了超過340萬名旅客，按年增加約12%，包括約96萬名非內地旅客。據酒店業界指，旺區酒店最近入住率接近九成。零售業界亦反映，見到市面人流明顯增多，對生意有一定幫助。

有本港財金官員今日(30日)發表網誌，連續三天的香港國際七人欖球賽將於今天閉幕，預計今屆入場人數錄得破紀錄的14萬人次，場內60多個企業包廂亦早已全被認購。在場館外，尖沙咀、中環和灣仔等地區，也有不少市民和旅客在餐廳或酒吧觀賞賽事。

該官員指，正在灣仔會展舉行的巴塞爾藝術展，共有來自42個國家和地區的240個藝廊參展，當中更有20多個來自歐洲、澳洲、中美和非洲的藝廊首次亮相，也有不少藝廊表示，今年銷情不俗，部分展品更在預展期間售罄。大會預計一連五日展會的入場人次，將比去年七萬五千人次為多。

此外，該官員又稱，不少本周來港出席金融盛事的企業高管提到，十分期待在會議後，能抽空觀賞球賽及參與其他文化盛事。他說與國際嘉賓互動交流時，得到其中一個反饋相當一致，就是認為香港恢復了往日的生氣和活力，對香港的看法愈趨正面和積極，更希望透過香港作為平台，探索更多到內地和區內的投資機會。