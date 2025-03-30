調查稱應屆考生壓力高於去年　逾8成甚少尋求輔導機構協助

中學文憑考試（DSE）將近，相信應屆文憑試考生正努力備考。有機構今日（30日）發布「文憑試考生壓力問卷調查」，發現受訪考生認為文憑試帶來壓力的平均分有6.90（10分為最高），較去年微升0.13分，機構相信與今年考生人數增加，大學聯招報名人數亦有所上升有部分關係，呼籲考生要多留意自己有否出現壓力徵兆，維持良好生活習慣，制定時間表，及了解不同出路的資訊等，以減輕不安。

學友社於今年3月透過網上問卷訪問956名應屆考生。調查發現，考生壓力指數持續高企，超過8成受訪考生在備試期間感到身心疲累、超過7成學習動力消減和難以集中精神，亦有逾6成考生容易情緒波動，平均壓力評分達6.90分，較去年微升0.13分。調查亦發現，考生壓力主要源於往後出路、溫習／準備時間不足及自我期望過高三大因素。其中，英國語文科持續成為考生感到壓力最大的主科。

調查顯示，逾8成考生「從不或甚少」尋求輔導機構協助，近8成不願與老師傾訴，近7成少與親友交流以緩解壓力，轉而依賴聽音樂、瀏覽社交媒體或玩電子遊戲等獨自紓壓方式。學友社提醒，長期缺乏人際支援恐加劇情緒困擾，建議考生善用專業資源，如學友社學生專線或網上輔導服務。

對於家長，學友社表示需避免過分將個人期望強加於子女，並需剔除「一試定生死」的想法，機構建議家長透過觀察子女情緒、營造寧靜溫習環境、提供實際協助等方式表達支持，同時在溝通時減少批判性話語，尊重子女的升學選擇。學友社指出，文憑試僅為人生階段之一，現行教育制度已提供多種銜接途徑，呼籲社會各界加強推廣多元出路資訊，協助考生與家長以更開放態度規劃未來，減輕不必要的心理負擔。