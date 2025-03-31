天氣凍炎症痛症頻發　專家教路預防肩頸痛

都市人或多或少都會試過肩頸痛，原來季節轉變也有影響，天氣凍肩頸痛也特別「旺」！註冊物理治療師巫柔潔表示，天氣寒冷令人血液循環減慢、肌肉關節變僵硬，原本有關節炎症也特別容易發病。近年港人冬季愛外遊滑雪，巫坦言旅行也是肩頸痛「高峰期」，例如搬行李、坐飛機姿勢不正或滑雪，也會令肩頸痛症加劇。她建議被肩頸痛問題困擾人士要及早求醫，亦不可盲目相信以按摩作治療，因部分痛症或非只限肌肉問題，若胡亂按摩或會致關節、神經等錯位，徒增痛楚。

巫柔潔表示，一般而言肩頸痛分為急性及慢性兩種，急性即為意外受傷，通常會在短時間內劇痛，但消退的時間也較快；而慢性的患者大多不能第一時間察覺痛症所在，成因大多是姿勢不正確、日積月累而變成痛症。

冬季亦容易令肩頸痛症問題加劇，巫指出，若本身有些潛伏的痛症，例如長期勞損，在冬天時血液循環減慢、肌肉崩緊情況下，都有機會加深問題，接著便會出現微撕裂、拉傷等情況。而去旅行出現肩頸痛也十分常見，主因包括外遊時提重物搬行李、酒店的床或枕頭不適合、坐飛機坐車時姿勢不正無支撐，以及經常低頭用電話等，便會出現肩頸痛。

港人近來愛外遊滑雪，巫稱滑雪多急性轉向、急速動作，本身肌肉沒有記憶、不適應此類動作，便很容易出現急性肌肉拉傷、瞓捩頸等情況，甚至可能翌日有頸痛、手麻痹或頭痛等。

大部分人出現肩頸痛或許不太上心，她指痛症輕微可自行做拉伸緩解，但若痛到影響日常生活，患者切勿掉以輕心，應及早求醫。因為頸部接近脊髓，如果是嚴重意外、椎間盤及頸椎神經問題等，影響到脊髓或控制呼吸和心跳的部分，嚴重可導致癱瘓或死亡。她亦建議患者切勿迷信於按摩或「啪骨復位」治療，並稱若屬非一般疲勞，有可能是關節、神經問題，按摩反而可能令關節錯位、炎症加劇，會使病情惡化，患者應先尋求物理治療師意見，再去進行此類治療。