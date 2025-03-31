將軍澳疑現「碰瓷黨」　中年婦棄篋兩度衝出馬路

將軍澳懷疑有碰瓷黨出沒！有網上的士群組在社交平台上傳兩段影片，顯示一名婦人在將軍澳區胡亂衝出馬路。其中一段影片顯示昨日(30日)下午4時許，一輛汽車沿唐俊街往將軍澳海濱公園行駛，當駛至寶邑路十字路口一燈位時，一名原本站在行李篋旁候燈，掛着黑白格仔袋的中年婦人突然衝出馬路，幸司機眼明手快扭軚閃避，未有將其撞及在撞及，片段至此完結。

第二段影片顯示片主駕車沿寶邑路往調景調方向行駛，至寶盈花園停車場對開，同一名掛着黑白格仔袋的婦人再次衝出馬路，司機見狀立刻響按示驚，幸及時將車煞停，婦人與車頭距僅約1米，此時，婦人一臉不忿地轉身返回行人路，取回其行李篋，期間以手輕拍其黑白格仔袋，似發洩其不滿，片段亦到此為止。現場所見，婦人橫過的馬路，對面為分隔欄，不知其走出馬路的原因。

發文者指影片是早更轉載，希望的士行家在駛經將軍澳寶盈花園時要格外留神，小心疑似碰瓷女人搵食，更感謝拍片兩位車主提供車Cam影片，提醒其他駕駛者。

網民睇片後均議論紛紛，有指「如果係搵食嘅應該仲有好多片,其他車主都可以擺上嚟分享下,佢嘅特徵應該係白色袋」、另有人表示「今日搭巴士架巴士急剎(煞)，原來係佢，係哩(呢)個位置附近，下晝4點左右」、「報警話佢係碰瓷吖嘛」、亦有網民指係「同一個人」。