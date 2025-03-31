東方日報A1：DSE筆試明開考　少求援　壓力爆

今年香港中學文憑試（DSE）現已開考，其中英文科口試已在日前完成，至於筆試則在明日（4月1日）展開，主科中國語文科（卷一及卷二）在4月2日開考，成為首科開考的必修科。有機構昨日公布考生壓力調查，發現今屆考生因應今年考生人數增加令大學聯招的競爭亦加劇有部分關係，壓力比上屆考生有上升，以滿分10分計算，考生壓力的平均分有6.90，按年微升0.13分，超過八成受訪考生在備試期間感到身心疲累。另外，多數受訪考生面對壓力都不會向機構、老師以及親友求助。機構建議考生可聚焦當下，同時亦避免沉溺過往失誤，休息時可散步、做呼吸練習等；應考時主動與家人、朋友保持聯繫，也可善用學友社學生專線或網上輔導服務。而家長可觀察應考子女的情緒、營造寧靜溫習環境等，並減少批判話語。

學友社於今年3月透過網上問卷，訪問956名應屆DSE考生。調查發現，考生壓力指數持續高企，超過八成受訪考生在備試期間感到身心疲累、超過七成學習動力消減和難以集中精神，亦有逾六成考生容易情緒波動。以10分屬極大壓力，平均壓力評分達6.90分，較去年微升0.13分。儘管近半考生嘗試建立良好生活習慣，但他們的壓力平均分仍屬9至10分，即極高壓力水平的考生仍有23%受訪者感到極大壓力，主要壓力因素包括往後出路有6.8分、溫習或準備時間不足有6.7分、自我期望過高有6.6分。

至於學科壓力平均分方面，英國語文科持續成為考生感到壓力最大的主科，有6.7分。學友社分析指出，考生普遍掌握大學聯招計分方法，有約七成受訪者表示尚算及完全理解相關策略，但對多元出路資訊的認知仍待加強。

學友社學生輔導顧問吳寶城相信，考生壓力上升亦與競爭加劇有關，因今屆報名文憑試及大學聯招人數增加，而且部分學科考核內容變動，包括恢復校本評核、部分試卷增加必答題，也令考生感到憂慮。

調查亦顯示，逾八成考生從不或甚少尋求輔導機構協助，近八成不願與老師傾訴，近七成少與親友交流以緩解壓力，轉而依賴聽音樂、瀏覽社交媒體或玩電子遊戲等獨自紓壓方式。學友社提醒，長期缺乏人際支援恐加劇情緒困擾，建議考生善用專業資源，如學友社學生專線或網上輔導服務。

對於家長方面，學友社表示虎爸虎媽需避免過分將個人期望強加於子女，並須剔除「一試定生死」的想法；機構建議家長透過觀察子女情緒、營造寧靜溫習環境、提供實際協助等方式表達支持，同時在溝通時減少批判性話語，尊重子女的升學選擇。

學友社指出，DSE僅為人生階段之一，現行教育制度已提供多種銜接途徑，呼籲社會各界加強推廣多元出路資訊，協助考生與家長以更開放態度規劃未來，減輕不必要的心理負擔。

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