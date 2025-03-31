旅發局推高國際七欖氣氛　煙火激光表演啦啦隊助慶

年度體壇盛事香港國際七人欖球賽於上周五（28日）至昨日（31日）圓滿舉行，是啟德體育園主場館開幕後首場大型體育盛事，亦是七欖賽事首次移師至啟德。為配合今次的盛事，旅發局特別為賽事增添豐富娛樂元素，包括於首日的開幕儀式呈獻全新激光投影表演，以及閉幕禮中首次於球場開放天幕呈獻精彩的煙火表演，將現場氣氛推向最高點。近年體育活動中的啦啦隊表演成為一大焦點，而今次賽事期間，旅發局亦特別邀請人氣南韓職業棒球隊啦啦隊助陣，為活動增添熱鬧色彩。

今年的七欖賽事中，旅發局在首日的開幕禮上引入五光十色的激光投影表演，融合多項標誌性的香港元素圖案，如獅子山、天星小輪與電車，再結合歷年冠軍隊伍的經典時刻，成功點燃全場氣氛。

閉幕式當晚，啟德主場館打開天幕，四邊看台的上蓋裝設的28個發射點，多角度發放25米高的十色煙火，交織出壯觀的畫面。閉幕式的頒獎禮上，球場草坪上多支8米高的火燄巨柱助興，為今次盛事劃上完美句號，亦為本地及海外球迷留下難忘回憶。

作為大型體育盛事，除了有緊張刺激比賽，賞心悅目、令現場氣氛熱氣沸騰的啦啦隊亦是焦點。旅發局特別邀請南韓冠軍級棒球隊啦啦隊「起亞虎啦啦隊」的7位成員，包括隊長金韓拿、劉世彬、朴星垠、千素妍、李昭旻、尹世麗及高嘉彬來港熱情打氣。他們不僅為球員加油，還於主場館及七欖球迷村進行快閃表演，透過舞蹈與現場觀眾熱情互動。這些明星啦啦隊成員的應援舞更成功掀起賽事期間的全場高潮，為活動增添熱烈氛圍。

啟德體育園作為香港最新地標，周邊匯聚多個食、買、玩熱點。為方便旅客規劃行程，盡情發掘啟德及九龍城地區。旅發局特別在官方網站推出專頁，內容包括「啟德及周邊地圖指南」、交通攻略、周邊美食、購物及玩樂打卡熱點。再加上旅發局在社交平台為參與七欖的球迷精心設計玩樂指南，並推出相關購物餐飲優惠，讓市民及旅客盡享盛事及周邊的豐富體驗，全面提升盛事效益。

一連三日賽事共吸引逾11多萬市民旅客觀看，旅發局預早在啟德專屬網頁細心附上啟德體育園交通指南，圖文並茂介紹從不同口岸接駁至體育園的公共交通，除了跨境直通巴士之外，同時提供城巴的賽後特別路線等，方便市民旅客賽後離場或再去尖沙咀及中環，延續盛事歡樂氣氛。