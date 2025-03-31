HKwalls街頭藝術節旅發局邀內地海外藝術家創作　設導賞團帶領公眾藝文遊

香港旅遊發展局（旅發局）「香港盛匯超級三月」於三月內推廣多項焦點世界級盛事，其中與四大藝文盛事，包括ComplexCon香港、HKwalls街頭藝術節、Art Central，以及巴塞爾藝術展香港展會合作，加入本地大城小區生活主題，提升吸引力，同時串連推廣城中其他藝文及體育活動，展現香港多元旅遊魅力。當中，第十屆HKwalls街頭藝術節邀請了眾多國際和本地藝術家在中上環區創作壁畫，並於城中多個LED熒幕上展示數碼藝術作品。

藝術家於3月22日至30日，一連9日期間完成多幅壁畫作品作整年展出。作品位於中環蘇豪區、半山區及上環一帶，遍佈主要景點包括中環扶手電梯、大館、善慶街、文武廟、太平山街以及蘭桂坊附近的巨型牆面、大廈外牆、店舖鐵閘及鐵皮屋攤檔等。市民旅客可以自由欣賞多位藝術家現場創作壁畫，感受街頭藝術的獨特魅力，同時深入探索社區，以藝術為引，發掘香港的舊城風情。

旅發局與HKwalls街頭藝術節合作，邀請共12位藝術家參與壁畫創作。除本地藝術家，今年更特邀來自內地、日本、南韓、澳洲的藝術家來港參與，推動藝術家之間文化交流，鞏固香港作為中西藝文交流樞紐的角色，同時以藝術美化社區，為「大城小區」注入活力。

在旅發局的支持下，HKwalls今年在藝術節期間再次舉辦多場導賞活動，由街頭藝術專家Alexandra Unrein帶領參加者在中西區大街小巷欣賞多幅原創壁畫，讓公眾了解當中創作理念，發掘探索社區的樂趣。

導賞團活動內容包括欣賞藝術家現場繪畫、藝術家及導賞員分享壁畫故事，以及介紹壁畫步道沿途景點。其中旅發局安排一批來自內地、法國、德國、迦納、孟加拉和南韓的非本地學生於3月29日參與街頭壁畫導賞團，欣賞壁畫的同時，深入社區了解本地歷史文化，在互動中感受香港大城小區的創意活力，促進文化交流。

來自加納的Afia很喜歡旅發局的安排，透過是次街頭壁畫導賞團，認識到香港新的一面，她對於能夠近距離觀察街頭藝術家現場創作的過程印象深刻；而來自南韓的Jihun就認為行程很充實，很欣賞城市內有多種不同元素的藝術品，認識了香港不同的一面，未來必定會進一步探索香港。學生團之後再到世界級的藝術盛會Art Central參觀，透過藝遊中西文化交匯的香港，更好地感受香港的多元性，和作為藝術與文化樞紐的獨特魅力。

這些美輪美奐的壁畫創作出自多個藝術家的手筆，其中本地藝術家DD Yung受她的貓和日常生活啟發創作了「香港貓」，作品位於中環雲咸街33號（鄰近德己立街），她的貓象徵生命與活力，而壁畫位於中西區，匯聚了許多有「貓店長」的本地商店；正如她的貓一樣，「貓店長」深受牠們人類伙伴的珍愛，同時也為社區帶來歡樂。

另一本地藝術家Erin Hung的作品主題「香港童年回憶—飛行棋」位於上環水巷（鄰近太平山街）。她以懷舊桌上遊戲「飛行棋」為靈感，將充滿本地特色的童年回憶帶入充滿文化氣息的太平山街小社區（PoHo）。飛行棋的移動特性象徵人生不斷前行，鼓勵人們以感激之心回顧過去，從中汲取力量。PoHo特色商店、藝術畫廊及咖啡店林立，透過壁畫邀請市民旅客感受悠閒氛圍，回味童年愉快時光。

兩位來自內地的藝術家的作品各具特色，其中藝術家Nut曾參與去年的HKwalls街頭藝術節，是內地首位「青花瓷風格」的公共塗鴉創作者，他的作品位於中環雲咸街57號對面，主題為「燕子」。作品以香港常見雀鳥燕子為靈感，在中華文化中有吉祥寓意。燕子喜尋覓良地築巢成家，孕育新生命，加以青鹿鹿角生長延展為樹，寓意根繫故土的生命力向上生長，生生不息。

而內地藝術家陳十三，其作品主題為「香港城市微縮」，位置在上環四方街23號。其靈感源自牆上的兩扇窗以及毗鄰的四方街和荷李活道，展現中上環區商業化與生活感並重的活力一面。作品特意融入窗戶，保留牆壁的原有特色。運用藝術家哈佛大學建築歷史博士學位的背景，將本地特色城市元素注入壁畫。灰色代表大廈，橙色象徵摩天大樓反射陽光的顏色，紫紅色則代表洋紫荊，宛如香港城市景觀的微縮影像。

來自澳洲的藝術家George Rose，其作品位於上環四方街26號，主題「洋紫荊」取材於香港原生的洋紫荊，以藝術家標誌性的藝術風格，將微觀細節放大到宏偉壯觀的比例，將洋紫荊燦爛一面定格在充滿文化氣息的太平山街小社區（PoHo）。

最後，日本藝術家Mon的作品主題為「香港大自然」，位於中環荷李活道97號／善慶街10號，他將壯麗的戶外自然景觀，帶到繁華的中環荷李活道，以壁畫連繫距離市區近在咫尺、廣受各地遊客喜愛的香港大自然之美。