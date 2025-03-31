冒警插贓嫁禍學生涉藏毒騙近4.8萬元　運輸工認罪判囚30個月

一名男運輸工涉於約13年前冒認警察，並截停一名16歲男學生，再插贓嫁禍指對方藏毒，聲稱可替他擺平事件，分別以索取掩口費、安家費及談判費等不同藉口，騙取男生共支付近4.8萬港元。男生因不夠錢向同學的母親借款從而揭發案件，該運輸工其後被捕但又棄保潛逃，至去年經羅湖回港時再被捕。運輸工於早前在區院承認欺詐及盜竊共10罪，區院暫委法官陳永豪今(3月31日)判處被告監禁30個月。陳官斥責被告抓緊年輕事主入世未深的特質，謊話連篇欺騙及恐嚇事主索取金錢，且食髓知味不斷犯案，行為卑劣得令人髮指。

被告梁偉傑(現年59歲，案發時任運輸工)被控9項欺詐罪及一項盜竊罪，案發於2012年11月至2013年4月，涉及詐騙47,950港元及盜竊一部價值2,000港元的手機。法官判刑指，被告被捕後潛逃10年之久，聲稱其間從事裝修，直至去年才因親人靈位事宜回港，法官只給予四分之一的認罪扣減，並以監禁36個月至44個月作為起刑點。考慮到被告在內地時已成家立室，有機會已改過自新，酌情減刑3個月，最終判囚30個月。

案情指當時16歲的陳姓男學生在2012年11月19日於天水圍一個商場買東西吃時，被告突然拍他膊頭自稱警察，且快速地展示一張類似警察委任證的證件，並帶陳到附近銀行的後門搜身。被告從陳的斜孭袋搜出一小包白色粉末，並聲稱陳涉藏毒及要帶返警署，其後稱可以幫他，收了陳800港元保管毒品，並索取了他的個人資料和學校地址等。

被告於其後至2013年4月25日期間再多次找陳，以索取掩口費、安家費及談判費等不同藉口，騙取男生共支付近4.8萬港元及價值2,000港元的手機，陳需找同學借錢付款。陳於最後一次付款時曾要求其同學向母親借錢，同學的母親拒絕，該同學的母親其後經學校聯絡陳的家長，繼而揭發事件並報案。被告於被捕後反指他曾被陳搶劫，訛稱涉案款項是陳分期還款給他，後來棄保潛逃到內地，2024年回港被捕。

案件編號：DCCC 726/2024