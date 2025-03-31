中國科考船現澳洲南岸海域　傳有軍事目的

中國科考船探索一號目前正在澳洲南岸海域繞道而行，航迹與海底電纜接近，澳洲媒體形容其為「間諜船」，有軍事目的。澳洲總理阿爾巴內塞周一（31日）證實，正監視探索一號的行動，但中國今次並無牴觸國際法律。對此，中國外交部發言人郭嘉昆周一回應，希望澳方正確看待，不要疑神疑鬼，妄加揣測。

探索一號船身長94米、闊近18米，早前在惠靈頓和新西蘭進行聯合探索行動之後，並未直接返華，而是南下塔斯曼海，目前位於南澳對出的海域。報道指，該船具有合法的科學研究和收集情報的「雙重用途」，行駛的路線與澳洲的海底電纜相似，可能在繪製相關地圖，而其裝載一艘微型潛水艇，可下潛海平面以下1萬米。

阿爾巴內塞周一表示，此次不是類似船隻第一次出現在澳洲海岸附近，早在2020年曾出現過一次。阿爾巴內塞又指，中國今次並無牴觸國際法律，就如澳洲船艦也曾在南中國海與台灣海峽活動，但寧願該艘船隻從未出現在澳洲海域。澳洲正密切關注此船，阿爾巴內塞強調對澳洲的國防軍充滿信心，可以確保國家利益，但不會公開有關監視工作詳情。郭嘉昆同日亦強調，中方按照有關國際法，在相關海域從事正常的海上活動。