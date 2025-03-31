劏房團體立會門外請願　要求當局辦公聽會正視住戶訴求

政府計劃以「簡樸房」取締劣質劏房。因應房屋事務委員會今日（31日）開會討論，有關注劏房團體今日在會前到立法會門外向政府及議員請願，反映民間對有關議題的意見。團體批評，當局的建議仍然欠缺完善安置政策，亦欠缺起始租金，而現時的最低面積亦限制過於寬鬆。團體希望當局舉辦公聽會正視劏房戶的困難；亦應將現金津貼恒常化，以解基層租金之苦。

全港劏房居民大聯盟及關注基層住屋聯席今日在立法會門外請願，團體與一眾街坊拉起橫額及舉起紙牌，反映各項訴求及不滿，包括「規管諮詢沒民聲，居民心聲誰人聽」，以及「現金津貼恒常化，街坊生活少牽掛」等。

團體表示，政府最新文件顯示未有為取締劏房政策而受影響的劏房租客提供新增之支援部分或安置措施，文件僅表示政府預算將有充足的房屋供應，屆時受影響租戶需自行申請有關資源，可見政府未有專門為受取締政策影響的居民提供針對性的安置支援。

團體又稱，政府自12月開始進行兩個月公眾諮詢，惟諮詢只接受書面意見，沒有公眾參與及表達意見的途徑。關注團體認為，政府於立法會文件內對於持份者諮詢收集到關注之意見，並未有提出能回應公眾的有效建議，建議在於立法會舉辦公聽會，提供公眾、議員及局方三方直接交流的機會。