首艘電動渡輪今試行載客　下周一會再行走4船次

本港首艘電動渡輪「新明珠39」今天(3月31日)上午首度試行載客，行走北角、紅磡及九龍城。有乘客表示，電動渡輪外觀新穎，客艙座位舒適，又設有洗手間、行李架、單車架等設施。該電動渡輪將會在下周一(4月7日)再試行載客，而第2艘電動渡輪亦快將到港。

環境及生態局今午在社交平台表示，「新明珠39」是第1艘由港府全額資助的電動渡輪，全長約35米，可載400名乘客，比現時行走該航線的傳統渡輪載客量大。渡輪採用首尾左右對角對稱的設計，以「海豚」作外觀造型設計，在維港內航行時恍如穿梭的海豚。船身採用碳纖維的輕質物料，以減少船隻的重量約70%，從而減少能源消耗。

「新明珠39」由新渡輪營運，現正進行第2階段測試，循序漸進以額外航班形式或在非繁忙時間試行載客，並暫定在下周一分別行走4個船次，包括上午10時23分由北角開出至紅磡；上午10時35分由紅磡至北角；上午10時47分由北角開至九龍城；以及上午11時05分由九龍城開至北角的船次。

局方說，船公司將視乎試行進度，載客日數會逐漸增加至每周行走3天，每日往來北角至紅磡及北角至九龍城各兩程。另外，第2艘由富裕小輪營運的電動渡輪命名為「香港水上的士28」，將行駛尖東、西九龍、灣仔及中環。該渡輪已於上月21日在廣州南沙下水，並將於下個月運到香港作測試，預計於今年第2季開始首階段不載客的試驗。