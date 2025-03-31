不滿被指摘騎劫　檢視小班教學動議將「還魂」

教育界議員決定以修正案的內容，重提檢視小班教學的議員議案。

立法會上周原定在法會提出檢「檢視中小學以小班模式教學的成效」的議員議案，但提出原議案的飲食界議員張宇人以教育界議員朱國強提出的修正案是騎劫議題，突然宣布取消議案，朱國強亦反駁指摘絕不合理。事隔多日，朱國強今日(31日)決定令動議「還魂」。

朱國強在社交平台貼文，指經過慎重考慮後，決定以修正案內容提出相關的議員議案，希望透過今次議案，讓議會聚焦、理性討論，還議員同僚暢所欲言的機會。他相信這樣才是尊重議會，符合議事倫理 的做法。

他指小班教學優化學與教質素，備受教育界及家長肯定，政府已提前達成公營小學落實小班教學的預定目標，是適當時候檢視成效。對於有指學校未善用小班環境，以大班方法施教，到底是個別議員的一面之詞，抑或是普遍現象，值得當局全面檢視，以正視聽。

在中學方面，政府未實施小班模式的教學。然而不少中學留意到小班的好處，有些為爭取小班資源而自行籌款，有些更毅然轉制直資辦學。政府如能關顧學生精神健康與學習差異，評估中學推行小班的可行性，他相信絕非徒勞。