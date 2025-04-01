耗時程序繁瑣　申破欠工人不多

香港建造業總工會接受本報訪問表示，被保華欠薪的大部分工人已透過收到薪金支票和墊支代償解決欠薪問題，申請破欠基金的工人寥寥可數，因為程序繁複且耗時，他強調保華目前主要問題是未支付工程款項。他亦稱對保華兩間公司即時清盤不感到意外，但絕對是不理想，認為保華內部管理營運及投資出現問題，故與建造業行業環境差是沒有關係。

香港建造業總工會理事長周思傑表示，早前接獲逾百名工人投訴被保華欠薪，據了解，過年前被欠薪的工人已到勞審處溝通協調，但相信大部分工人都「收咗錢」，包括二判已發出薪金支票，以及大判亦有以墊支方式代償工資，故解決了工人欠薪問題，他稱甚少工人通過破欠基金處理欠薪問題，因為破欠基金多數要走程序，一般最長要等一年，直言「你走走趯趯去上庭，嗰度係成本嚟」，故申請破欠基金的工人數目是不會多。

他認為保華現時最大問題是還未支付二判及三判的工程款項，「好多人追緊」，工會曾接到至少6個工程二判求助，涉及金額合共約6,000萬元，透露其中有工程二判，仍持續向工會求助，但坦言工會及勞工處都無法提供實質幫助，若果二判及三判要向保華追回被拖欠的工程費，他們是需要安排律師做一些訴訟的程序，他們會覺得「咁做」可能無好處，故目前未有人願意入稟法庭追討。