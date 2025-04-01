台稱3日前已掌握解放軍動態　山東號航母首入應變區

解放軍東部戰區宣布周二（4月1日）起，在台灣周邊組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力開展聯合演訓。台防務部門同日指，自周一（3月31日）上午6時至周二上午6時，偵獲19艘解放軍軍艦持續在台海周邊活動，並公布包括大陸航母山東號、901型快速戰鬥支援艦等監控畫面。該部門又在社交媒體發布宣傳片，展示天弓3型導彈等武器，強調台軍有能力、有決心、有信心捍衞主權和人民安全。

台防務部門表示，由於截至周二上午6時前24小時並未偵獲解放軍軍機，因此並未提供航迹圖。台方表示，自上周六（3月29日）起已陸續掌握山東號航母編隊等機艦動態，當對方周一進入台方應變區，即運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應對。據台方公布在台海周邊活動監控解放軍軍艦的情況，台灣海軍導彈驅逐艦蘇澳號、成功級導彈巡防艦田單號、成功級巡防艦銘傳號，分別監控山東號及052D型導彈驅逐艦湛江艦、銀川艦。台灣空軍則罕見出動RF16偵照機，監控大陸901型快速戰鬥支援補給艦並拍照。

台防務部門首長顧立雄周二表示，因應解放軍演訓，台軍當日上午9時成立應變中心。他批評，解放軍的軍事行動充分反映大陸破壞區域和平穩定，是麻煩製造者。對最近有報道指解放軍出現貪腐問題，他認為對方應好好解決內部問題，而非在區域製造一些破壞區域和平的舉動。該部門則在Facebook發文強調，面對日益嚴峻的敵情威脅，台軍全體官兵嚴陣以待，將秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，妥慎應對灰色地帶襲擾。