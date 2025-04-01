強拆魚塘違法判賠　街道辦無力支付負責人反升職

重慶市沙坪壩區陳家橋街道一處私人經營的漁塘近日遭強行拆除，法院其後裁定涉事街道辦需賠償約380萬元（人民幣，下同，約412.5萬港元），惟街道辦至今未執行。更令人詫異的是，街道辦時任2名主管如今分別升職。

今年49歲的重慶男子萬朝林及妻子通過招商引資，2007年前後承包了沙坪壩陳家橋街道120多畝魚塘養魚，每年租金12萬元（約13萬港元）。正當魚塘生意愈做愈旺，2021年3月，街道辦突通知魚塘要關停整治。街道辦原先協商同意按拆遷標準給萬朝林夫婦賠償，但之後反悔，更在同年8月強行拆除魚塘。數百人聞訊趕到魚塘搶魚，給萬朝林夫婦帶來巨大損失。

萬朝林夫婦之後將涉事街道辦告上法庭，法院經審理查明，裁定街道辦強拆行為違法，需賠償萬朝林夫婦。但大路街道辦回應稱，目前沒有賠付能力，但可通過法拍國有資產來抵債。萬朝林對此事一方面感到無奈，更令人氣憤的是，當時街道辦黨工委書記姓蔣和街道辦主任姓彭，如今竟雙雙仕途更上一層樓；前者已升任重慶市某區副區長，後者則任某區信訪辦主任。