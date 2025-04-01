稅務局今發23萬張報稅表　下月發266萬張個人報稅按年增約22萬

稅季將至，稅務局今日(1日)發出約23萬份2024至25課稅年度利得稅報稅表、12萬份物業稅報稅表及33萬份僱主報稅表，並將於5月2日發出約266萬份個別人士報稅表，較去年的244萬張按年增約22萬份。納稅人及僱主一般須於報稅表發出日起一個月內填報。就已委任稅務代表的個案，提交報稅表期限載列於已上載稅務局網站的「整批延期提交報稅表的通函」。

為提升電子報稅功能以便利納稅人和提高報稅的效率，稅務局推動稅務數碼化，鼓勵納稅人透過「稅務易」提交報稅表。「稅務易」容許個人用戶使用「智方便」登入及簽署報稅表。納稅人可瀏覽稅務局網站，查閱填報報稅表的常見答問及以電子方式提交僱主報稅表的指引。

稅務局亦鼓勵利得稅納稅人以電子方式提交報稅表時，連同符合「網頁內嵌式可擴展商業報告語言」(iXBRL)格式的佐證文件(包括財務報表和利得稅計算表)一併提交。

稅務局今年已提供分類標準準則及擬備工具，方便納稅人擬備所需的iXBRL數據檔案，包括強化英文Windows標記工具以接受匯入Microsoft Excel格式的財務報表，以及容許納稅人選擇以更多不同貨幣擬備所需的iXBRL數據檔案。

稅務局提醒納稅人及僱主，如採用郵遞方式交付報稅表，須支付足額郵資，以確保郵遞準時無誤，稅務局不會接收郵資不足的郵件。